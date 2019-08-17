30 dakika yağmur yağdı, İznik göle döndü
35 dakika önce
Bursa'nın İznik ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri göle çevirdi.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:55 Kaynak: İHA
'nın İznik
ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri göle çevirdi. 30 dakika süren sağanak yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çınar
yapraklarından dolayı tıkanan rögarlar cadde ve sokakları göle çevirdi. Esnaf, tıkanan rögarları kendi imkanları ile açmaya çalıştı. Öte yandan tatihi Ayasofya Camii
'nin önü de yağmurdan nasibini aldı. Biriken su vatandaşlara zor anlar yaşattı.
(Halil Ataş/İHA)
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