30 dakikada kalp deliği tedavisi - Son Dakika

30 dakikada kalp deliği tedavisi

30 dakikada kalp deliği tedavisi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, anne karnında oluşan ASD hastalığının günümüzde ameliyat olmadan, 'Şemsiye' yöntemi ile kısa sürede tedavi edilebileceğini söyledi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr.

30 dakikada kalp deliği tedavisi

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, anne karnında oluşan ASD hastalığının günümüzde ameliyat olmadan, 'Şemsiye' yöntemi ile kısa sürede tedavi edilebileceğini söyledi

SİVAS - Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, anne karnında oluşan ASD hastalığının günümüzde ameliyat olmadan, 'Şemsiye' yöntemi ile kısa sürede tedavi edilebileceğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, doğuştan gelen bir rahatsızlık olan ve halk arasından kalp deliği olarak tabir edilen ASD hastalığı hakkından önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, ASD hastaların büyük bir çoğunluğunun pediatrik yaş grubundayken deliklere müdahale edilip kapatıldığını belirterek, "Yetişkin dönemlere kadar fark edilmeyip gelen hastalarda mevcuttur. Bu deliklerin kapatılması gerekmektedir. Bu delikler kapatılmadığı takdirde kalp yetersizlikleri, ritim bozuklukları, nefes darlığı, akciğer hastalıkları gibi sorunlara sebebiyet vermektedir. Tabi detaylı bir değerlendirme sonucunda hastanın ekosu yapılıp, yeterli tetkikler yapıldıktan sonra kapatılmaya uygun olup olmadığını karar vermekteyiz" dedi.

Ameliyat olmadan kısa sürede tedavi ediliyor

Doç. Dr. Hasan Yücel, kalp deliklerinin kısa sürede kapatılabildiği dile getirerek, "Yıllar öncesinde bu kalp delikleri diye bahsettiğimiz bu ASD açık kalp ameliyatları ile kapatılıyordu. Ancak günümüzde sadece kasıktan ufak bir iğneyle girerek yarım saat 45 dakikalık bir sürede, 'Şemsiye' yöntemi ile bu delikleri kapatmaktayız. Hastamız ertesi gün herhangi bir iş gücü kaybı olmadan kısa sürede normal yaşantısına dönmektedir. Bu gün hastamızı aldık. Kalp deliğiyle gelen bir hastamız ve doğuştan olan bir hastalık olan ASD dediğimiz kalp deliğiyle gelen bir hastamız vardı. Takibimiz de olan bir hastamızdı. Hastamıza yapılan laboratuvar değerlendirmeleri sonucunda hastamızda ki bu kalp deliğinin ameliyatsız kapatılmaya uygun olduğunu gördük ve hastamızı şemsiye yöntemi dediğimiz işleme aldık. Yaklaşık yarım saat süren bir işlem neticesinde kalbindeki bu delik kapatılmış oldu. Hastamız gayet iyi, herhangi bir sıkıntısı yok. Uzun süre yatağa bağlı kalacak herhangi bir sorunu yok. Hastamız mobilize oldu. En kısa südre muhtemelen yarın taburcu yapacağız. En kısa sürede de işine dönecek, normal yaşantısına devam edecek. En büyük avantaj açık bir kalp cerrahisine gitmeden bunu kasıktan sadece ufak bir iğneyle kasıktan girerek, yarım saatlik bir sürede şemsiye dediğimiz yöntemle bu delikleri kapatmaktayız" şeklinde konuştu.

30 dakikada kalp deliği tedavisi

Hasan Yücel, Anne, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 09:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 30 dakikada kalp deliği tedavisi - Son Dakika
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