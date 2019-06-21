30’dan fazla ülke çelik testi için Türkiye’ye geliyor
47 dakika önce
Çelik sektöründe katma değerli ürünlerin geliştirilmesi kapsamında mevcut altyapıların etkin kullanımı amacıyla kurulan Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları A.Ş. (MATİL), yurtdışındaki firmaların çelik testlerini de Türkiye'ye çekmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:08
Çelik sektöründe katma değerli ürünlerin geliştirilmesi kapsamında mevcut altyapıların etkin kullanımı amacıyla kurulan Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları A.Ş. (MATİL), yurtdışındaki firmaların çelik testlerini de Türkiye
'ye çekmeye başladı.
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