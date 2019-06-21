Son Dakika Haberleri: 30’dan fazla ülke çelik testi için Türkiye’ye geliyor
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30’dan fazla ülke çelik testi için Türkiye’ye geliyor

47 dakika önce

Çelik sektöründe katma değerli ürünlerin geliştirilmesi kapsamında mevcut altyapıların etkin kullanımı amacıyla kurulan Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları A.Ş. (MATİL), yurtdışındaki firmaların çelik testlerini de Türkiye'ye çekmeye başladı.

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Çelik sektöründe katma değerli ürünlerin geliştirilmesi kapsamında mevcut altyapıların etkin kullanımı amacıyla kurulan Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları A.Ş. (MATİL), yurtdışındaki firmaların çelik testlerini de Türkiye'ye çekmeye başladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:08 
Türkiye, Ekonomi
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