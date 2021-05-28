Üye Girişi
30'dan fazla ülkeye ihracat yaparken e-ihracat platformu ile yeni pazarlara ulaştı - Son Dakika

30'dan fazla ülkeye ihracat yaparken e-ihracat platformu ile yeni pazarlara ulaştı

28.05.2021 13:00
30'dan fazla ülkeye ihracat yaparken e-ihracat platformu ile yeni pazarlara ulaştı, System.String[]

Kadın ayakkabı sektöründe üretim yapan Metin Ayakkabı, TurkishExporter platformundaki ihracat fırsatlarını doğru ve hızlı değerlendirerek yeni pazarlara girdi.

Kadın ayakkabı sektöründe üretim yapan Metin Ayakkabı, TurkishExporter platformundaki ihracat fırsatlarını doğru ve hızlı değerlendirerek yeni pazarlara girdi.

Metin Ayakkabı Uluslararası Pazarlama Müdürü Pervin Çimen, TurkishExporter e-ihracat platformunun markalarına daha önce satış yapmadıkları yeni pazarlara ulaşma imkanı verdiğini belirterek, "Platformdan bağlantı kurduğumuz potansiyel firmaların isteklerine hızlı cevap vermek ve ürün gamımıza yeni modeller eklemek bize yepyeni pazarlar kazandırdı" dedi. Çimen, 1993 yılında İstanbul'da kurulan Metin Ayakkabı'nın, Sherlock Soon ve Donna Style gibi birçok markaya sahip bir şirket olduğunu ifade etti. Şirketin kadın ayakkabısı sektöründe uzmanlaşarak yüzde 100 deri bot, spor ayakkabı, sandalet ve terlik modellerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle iç ve dış pazarda aktif hizmet verdiğini söyleyen Pervin Çimen, "En iyi kalite, en iyi hizmet' anlayışı içerisinde her müşterimizi memnun etmeye çalışarak müşteri profilini her geçen yıl genişletiyoruz. 30'dan fazla ülkeye ihracat yapan ve tüm Avrupa'ya hakim olan Metin Ayakkabı, TurkishExporter ile yeni coğrafya ve yeni ülkelere ulaştı. B2B platformlarına her zaman önem veriyoruz ve firmamıza fayda sağladığını düşünüyoruz. TurkishExporter e-ihracat platformundan bağlantı kurduğumuz firmaların yapmamızı istediği modelleri ürün gamımıza ekledik, ayrıca da yatırım yapmayı planladığımız alanda da bize fikir verdi" şeklinde konuştu.

Sektördeki firmalar için B2B platform üyelikleri hakkında yorum yapan Çimen, üyelik maliyetlerinin kısa bir süre içinde kurdukları bağlantılar ile çok karlı sipariş yakalayabileceklerini söyledi. - İSTANBUL

30'dan fazla ülkeye ihracat yaparken e-ihracat platformu ile yeni pazarlara ulaştı

İstanbul, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 30'dan fazla ülkeye ihracat yaparken e-ihracat platformu ile yeni pazarlara ulaştı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pes dedirten görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Pes dedirten görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı Batuhan Karadeniz, Batuhan Karadeniz, "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği iddialarını yanıtladı: Böyle bir açıklamam yok! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Leyla Aydemir davasında kan donduran ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasında kan donduran ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi

Son Dakika Haberleri
13:06 Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı
12:07 Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı
12:06 Bakan Elvan'ın ekonomi mesajı dikkat çekti: Kısa vadeli kazanımlar uğruna uzun vadeli hedeflerden asla geri adım atmayacağız
12:05 İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Haziran, temmuz ve ağustosu rahat geçireceğiz
11:45 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, sıkı parasal duruş vurgusu yaptı: Oynaklıklara karşı tampon işlevi görecek
11:38 Batuhan Karadeniz, "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği iddialarını yanıtladı: Böyle bir açıklamam yok!
11:37 Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi
11:15 Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
11:08 Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım
11:00 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışına dakikalar kala Taksim Camii paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışına dakikalar kala Taksim Camii paylaşımı         
12:43
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, denize uçtu: 5 yaralı Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, denize uçtu: 5 yaralı         
11:43
Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi         
11:37
Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!         
11:16
Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47         
11:00
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler         
10:10
Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı         
10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor         
09:35
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı         
09:08
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 13:10:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 30'dan fazla ülkeye ihracat yaparken e-ihracat platformu ile yeni pazarlara ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement