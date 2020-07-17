30 derece sıcakta demirleri nakış nakış işliyorlar - Son Dakika

30 derece sıcakta demirleri nakış nakış işliyorlar

Kars'ta inşaat sezonuyla birlikte demircilerin de zorlu mesaisi başladı.

Kars'ta inşaat sezonuyla birlikte demircilerin de zorlu mesaisi başladı. Hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü Kars'ta demirciler, Sultan Alparslan Külliyesi'nin zemininin demirlerini nakış nakış işliyor.

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Sıcak havaya aldırış etmeden saatlerce inşaat temelinde demir bağlayan demir ustaları, adeta demirleri halı gibi dokuyor. Zor ve hava şartlarına rağmen çalışmalarını titizlikle sürdüren demir ustaları, sabah erken saatlerden itibaren başladıkları işlerini gün batımına kadar yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ekmeklerini demir işleyerek kazan işçilerin yoğun mesaisi kameralara yansıdı.

"ÇOK ZOR OLUYOR AMA ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

Sıcak havaya rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Doğukan Danyıldız, "Buranın temeline başladık. Demirlerimizi nakış nakış, güzel güzel işliyoruz. Sıcak havada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Temeli bağlıyoruz, kolon bağlıyoruz, perde bağlıyoruz. Günlük işlerimizi özenle yapıyoruz. Çok zor oluyor ama çalışmak zorundayız. Biz ekmeğimiz için işimizi itinayla güzel güzel yapıyoruz. Bu sıcak havada özveriyle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"BU MESLEK EL EMEĞİ, GÖZ NURUDUR"

Baba mesleğini yaptığını belirten Faruk Aydın ise, "Ben demirciyim, babadan gelme bir meslek, bunu yapmak el emeğidir, göz nurudur. Hele ki bu da bizim memleketimize yapılıyorsa daha farklı oluyor. Çok zor oluyor, illaki zor oluyor ama bir özveriyle, bir mücadeleyle bu inşaatımızı bitirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kars'ta 30 derecede Sultan Alparslan Külliyesi inşaatında çalışmalarını yürüten demir ustaları, perde atıyor, kolon bağlıyor ve zemin temelini nakış nakış işliyor. Demirciler yoğun mesailerine sıcak havaya aldırış etmeden güle oynaya devam ediyor.

(İHA)

Sultan Alparslan, Sabah, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 30 derece sıcakta demirleri nakış nakış işliyorlar - Son Dakika
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