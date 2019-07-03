İtalya
'da düzenlenen 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları başladı. Türkiye
Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Napoli
'de yapılan oyunlarda atletizm, atıcılık, tekvando, cimnastik, eskrim, judo, okçuluk ve yüzme olmak üzere 8 branşta mücadele edecek.
Ay-yıldızlı 63 sporcunun katıldığı organizasyon, 14 Temmuz'da sona erecek.
Kafilede yer alan sporcuların 29'unu milli atletler oluşturuyor.
Dünya ve Avrupa
şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman
da oyunlarda tatamiye çıkacak.