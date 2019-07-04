Son Dakika Haberleri: 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları
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30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları

30 dakika önce

İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli judocu Sebile Akbulut, bronz madalya kazandı.

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İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli judocu Sebile Akbulut, bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar +70 kiloda mücadele eden Sebile Akbulut, üçüncülük maçında Alman Renee Luncht ile karşılaştı.
Milli sporcu, rakibini ipponla mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:10 Kaynak: AA
Napoli, İtalya, Spor
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