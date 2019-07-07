30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları
1 saat önce
30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli judocu Sebile Akbulut, kadınlar açık sıklette bronz madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:49 Kaynak: AA
30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli judocu Sebile Akbulut, kadınlar açık sıklette bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye
Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya
'nın Napoli
kentinde süren oyunlarda Sebile Akbulut, ikinci bronz madalyasını elde etti.
Kadınlarda +70 kiloda üçüncü olan milli judocu, açık sıklette de Karadağlı Jovana Pekovic ile yaptığı bronz madalya müsabakasını ipponla kazandı.
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