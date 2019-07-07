Son Dakika Haberleri: 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları
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30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları

51 saniye önce

30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli cimnastikçi İbrahim Çolak, erkekler halka aletinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

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30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli cimnastikçi İbrahim Çolak, erkekler halka aletinde gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Napoli kentinde süren oyunlarda İbrahim Çolak, cimnastikte Türkiye'ye ilk madalyayı kazandırdı.
Ermenistanlı Artur Avestisyan'ın 14.900 puanla birincilik elde ettiği yarışta, milli sporcu İbrahim Çolak ile Avusturyalı Vinzenz Johann Hoeck 14.800 puan alarak ikinciliği paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:09 Kaynak: AA
İbrahim Çolak, Spor
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