Son Dakika Haberleri: 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları
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30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları

1 saat önce

30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli cimnastikçi Ahmet Önder, erkekler paralel aletinde bronz madalyanın sahibi oldu.

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30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli cimnastikçi Ahmet Önder, erkekler paralel aletinde bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Napoli kentinde süren oyunlarda Ahmet Önder, cimnastikte Türkiye'ye ikinci madalyayı kazandırdı.
Rus Ivan Stretovich'in 14.800 puanla birincilik elde ettiği yarışta, Japon Kakeru Tanigava 14.550 puanla ikinci, milli cimnastikçi Ahmet Önder ise 14.450 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:16 Kaynak: AA
İtalya, Spor
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