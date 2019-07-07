30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları
1 saat önce
30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli cimnastikçi Ahmet Önder, erkekler paralel aletinde bronz madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:16 Kaynak: AA
30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli cimnastikçi Ahmet Önder, erkekler paralel aletinde bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye
Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya
'nın Napoli
kentinde süren oyunlarda Ahmet Önder, cimnastikte Türkiye'ye ikinci madalyayı kazandırdı.
Rus Ivan Stretovich'in 14.800 puanla birincilik elde ettiği yarışta, Japon
Kakeru Tanigava 14.550 puanla ikinci, milli cimnastikçi Ahmet Önder ise 14.450 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Cinsel ilişkiye girerken balkondan düşüp öldü! Polisler kadını yarı çıplak buldu
Denizlispor, Gökhan Töre'nin peşinde
MİT'in yıllık faaliyet raporunda Başkan Fidan'dan dikkat çeken mesaj
Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı