Son Dakika Haberleri: 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları
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30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları

2 saat önce

Milli judocu Muhammet Mustafa Koç, 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunlarında mücadele edecek.

30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları, System.String[]
Milli judocu Muhammet Mustafa Koç, 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunlarında mücadele edecek.
İtalya'nın Napoli kentinde devam eden, 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunlarına 52 ülkeden 253 judocu katıldı.
Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü Judo Antrenörü Nelda Şilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada sporcusundan güzel dereceler beklediğini belirtti.
Mustafa'nın çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdiğini ifade eden Şilli, "Büyük maçlar için özel çalışmalar gerekiyor ve çok sayıda uluslararası kampa ihtiyacımız var. Sezonun başından beri Japonya, Kore, Azerbaycan ve Belarus'ta yürüttüğümüz kamplar sona erdi ve daha fazlasını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunlarında Mustafa'ya başarılar diliyorum." dedi.
Milli sporcu Koç, Temmuz ayında Budapeşte Grand Prix'e ve Ağustos ayında da Büyükler Dünya Şampiyonasına katılacak.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:02 Kaynak: AA
İtalya, Güncel
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