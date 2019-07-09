Son Dakika Haberleri: 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları
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30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları

46 dakika önce

30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli sporcu Özkan Baltacı, çekiç atmada altın madalya kazandı.

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İtalya, Spor
30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Oyunları'nda milli sporcu Özkan Baltacı, çekiç atmada altın madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Napoli kentinde devam eden oyunların çekiç atma finalinde yarışan Özkan Baltacı, 75,98'lik derecesiyle altın madalyaya ulaştı.
Özkan Baltacı, organizasyon tarihinde atletizmde altın madalya kazanan 12. milli sporcu oldu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:49 Kaynak: AA
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