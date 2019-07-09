30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları
46 dakika önce
30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli sporcu Özkan Baltacı, çekiç atmada altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:49 Kaynak: AA
30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor
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Oyunları'nda milli sporcu Özkan Baltacı, çekiç atmada altın madalya kazandı. Türkiye Atletizm
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya
'nın Napoli
kentinde devam eden oyunların çekiç atma finalinde yarışan Özkan Baltacı, 75,98'lik derecesiyle altın madalyaya ulaştı.
Özkan Baltacı, organizasyon tarihinde atletizmde altın madalya kazanan 12. milli sporcu oldu.
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