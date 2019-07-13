30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları
4 saat önce
30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda Türkiye, yarı maratonda bronz madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:21 Kaynak: AA
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Oyunları'nda Türkiye
, yarı maratonda bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Atletizm
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya
'nın Napoli
kentinde devam eden oyunların yarı maraton kategorisinde Türkiye, erkeklerde takım halinde bronz madalya elde etti.
Organizasyonda Ferhat Bozkurt, Saffet Elkatmış ve Ersin Tekal'dan oluşan Erkek Milli Takımı, yarı maratonda 3.24.47'lik toplam zamanıyla Japonya
ve Çin'in ardından üçüncü olarak kürsüye çıktı.
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