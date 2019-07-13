Son Dakika Haberleri: 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları
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30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları

4 saat önce

30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda Türkiye, yarı maratonda bronz madalyanın sahibi oldu.

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30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Oyunları'nda Türkiye, yarı maratonda bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Napoli kentinde devam eden oyunların yarı maraton kategorisinde Türkiye, erkeklerde takım halinde bronz madalya elde etti.
Organizasyonda Ferhat Bozkurt, Saffet Elkatmış ve Ersin Tekal'dan oluşan Erkek Milli Takımı, yarı maratonda 3.24.47'lik toplam zamanıyla Japonya ve Çin'in ardından üçüncü olarak kürsüye çıktı.
Türkiye, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:21 Kaynak: AA
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