30 Ekim 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

30 Ekim 2020 Tv8 Yayın Akışı
30.10.2020 06:42
30 Ekim 2020 Cuma günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Kırmızı Oda
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8x8
04:30 Oynat Bakalım
05:15 Bilginiz Olsun
05:30 8x8
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye 2020
11:30 Doğduğun Ev Kaderindir
13:00 Doya Doya Moda
20:00 Masterchef Türkiye 2020
20:00 Kırmızı Oda
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