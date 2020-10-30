30 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:45 beIN SPORTS HABER 3 yaşında

01:00 Maç Saati

02:45 Maç Saati

04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

04:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

05:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

05:30 Süper Lig Kısa Özet

05:30 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:00 beIN Manşet

08:00 Gamer

08:30 Maç Saati

09:00 Taraftar

09:00 Futbolun Şehirleri

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:30 Özel Röportaj

11:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

12:00 beIN Teknik

12:00 1. Lig

12:00 Maç Saati

13:00 Gamer

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Maç Saati

15:45 Özel Röportaj

16:00 UEFA Avrupa Ligi

16:00 Sanal Direktor

17:00 UEFA Avrupa Ligi

17:30 This is Paris

17:45 Süper Lig Kısa Özet

18:00 beIN Manşet

18:30 Özel Röportaj

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:00 Özel Röportaj

19:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

20:00 UEFA Avrupa Ligi

20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa

20:45 Süper Lig

20:45 Sivasspor - Maccabi

21:00 Trabzonspor - Kasımpaşa

21:40 UEFA Avrupa Ligi

21:55 Sivasspor - Maccabi

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:50 UEFA Avrupa Ligi

23:30 Futbolun Şehirleri