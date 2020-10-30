Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 beIN SPORTS HABER 3 yaşında
01:00 Maç Saati
02:45 Maç Saati
04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
04:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
05:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
05:30 Süper Lig Kısa Özet
05:30 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:00 beIN Manşet
08:00 Gamer
08:30 Maç Saati
09:00 Taraftar
09:00 Futbolun Şehirleri
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:30 Özel Röportaj
11:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
12:00 beIN Teknik
12:00 1. Lig
12:00 Maç Saati
13:00 Gamer
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
15:45 Özel Röportaj
16:00 UEFA Avrupa Ligi
16:00 Sanal Direktor
17:00 UEFA Avrupa Ligi
17:30 This is Paris
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 beIN Manşet
18:30 Özel Röportaj
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
19:00 Özel Röportaj
19:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
20:00 UEFA Avrupa Ligi
20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa
20:45 Süper Lig
20:45 Sivasspor - Maccabi
21:00 Trabzonspor - Kasımpaşa
21:40 UEFA Avrupa Ligi
21:55 Sivasspor - Maccabi
22:00 Süper Lig Maç Sonu
22:50 UEFA Avrupa Ligi
23:30 Futbolun Şehirleri
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika