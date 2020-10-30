30 Ekim 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Mucize Doktor

00:15 Çocukluk

02:45 Zuhal Topal’la Sofrada

02:45 Fatih Savaş ile Mevlid Kandili Özel

03:45 Zuhal Topal’la Sofrada

04:30 Kadın

05:00 Kadın

06:00 Şevkat Yerimdar

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Memet Özer ile Mutfakta

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

20:00 Çocukluk

23:45 Zümrüdüanka