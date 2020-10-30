Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Şeref Sözü
00:45 Ramo
01:30 Çukur
02:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
03:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
04:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
05:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Yeni Gelin
11:15 Kalp Atışı
13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Nasipse Olur
20:00 Ramo
22:30 Nasipse Olur
23:45 Arıza
23:45 Yabancı
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Ekim 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika