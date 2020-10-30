30 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

30 Ekim 2020 Star Yayın Akışı
30.10.2020 06:42
30 Ekim 2020 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:45 İntikam Mermisi
01:15 Ateş ile Yangın
02:20 İntikam Mermisi
02:45 Erkenci Kuş
03:50 Erkenci Kuş
05:30 Yeni Bir Ev
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 En Güzel Bölüm
09:15 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Yeni Bir Ev
18:30 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin
20:00 Babil
22:15 Hedefim Sensin
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