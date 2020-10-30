30 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 İntikam Mermisi

01:15 Ateş ile Yangın

02:20 İntikam Mermisi

02:45 Erkenci Kuş

03:50 Erkenci Kuş

05:30 Yeni Bir Ev

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 En Güzel Bölüm

09:15 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Yeni Bir Ev

18:30 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin

20:00 Babil

22:15 Hedefim Sensin