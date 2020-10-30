30 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi

Kasımpaşa
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip Fraport-TAV Antalyaspor müsabakası için çalışmalarını sürdürecek.
GALATASARAY17.30 Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladıktan sonra kampa girecek.
BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
MKE ANKARAGÜCÜ09.30 Başkent ekibinde teknik direktör Fuat Çapa, Beştepe Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.
TFF 1'İNCİ LİG19.00 Balıkesirspor - Adanaspor
BASKETBOLTHY EuroLeague22.00 Olympiakos - Anadolu Efes
VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Beşiktaş14.00 VakıfBank - Nilüfer Belediyespor
AVRUPA'DAN FUTBOL20.30 F. Düsseldorf - Heidenheim (Kenan Karaman)
22.30 Schalke 04 - Stuttgart (Ozan Kabak*, Ahmed Kutucu)
- Kaynak: DHA
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