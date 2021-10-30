30 Ekim Cumartesi koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugünkü vaka sayısı kaç? - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 210 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 542 hasta taburcu olurken bugün 355 bin 542 test yapıldı.

30 EKİM KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ?

Günlük olarak paylaşılan vaka sayılarında 30 Ekim tarihli vaka sayısı henüz açıklanmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

29 EKİM KORONA VAKA SAYISI

28 EKİM KORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 25 bin 528 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 229 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 27 bin 651 hasta taburcu olurken bugün 354 bin 580 test yapıldı.

27 EKİM KORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 210 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 542 hasta taburcu olurken bugün 355 bin 542 test yapıldı.