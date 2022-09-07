Mersin 'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'ndeki orman yangınına 5 uçak, 3 helikopter ve 300 işçi ile müdahale edilirken, bölgeye yakın 30 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Havadan ve karadan ekiplerin müdahalesiyle yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Büyükeceli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de orman yangını (3) - Son Dakika

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