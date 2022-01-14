30 EVDEN 3,7 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPAN 47 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika

İKOCAELİ ve çevre illerdeki 30 evden 3 milyon 762 bin lira değerinde ziynet eşyası, para ve altın çalan 48 şüpheli, 9 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 1'i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 47 kişi adliyeye sevk edilirken, bir şüpheli, Biz örgüt değil, akrabayız dedi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli ve çevre illerde 30 evden 3 milyon 762 bin lira değerinde ziynet eşyası, para ve altın çalan şüphelileri yakalamak için 11 Ocak günü 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Haymatlos' adı verilen vatansızlar olarak bilinen grubun 31 kadın ve 17 erkekten oluşan 48 üyesi Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Antalya'da yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çalınan para ve değerli eşyaların 1 milyon 200 bin TL değerindeki kısmı, 1 ruhsatsız tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, bunlara ait mermiler ve 300 gram esrar ele geçirildi.

Emniyette sorgulanan 48 kişiden 1'i cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı. 47 şüpheli ise, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bazı kadınların yanlarında küçük çocuklarının da olduğu görüldü. Polis otobüsüne bindirilen şüphelilerden birisi gazetecilere, Biz örgüt değil, akrabayız dedi.