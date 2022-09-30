30 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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30 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

30.09.2022 06:42
30 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

30 Eylül 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Muhabir Masası

01:30 Gamer

02:30 A. Hatayspor - Y. Kayserispor

04:15 Hk Ümraniyespor - Kasimpaşa

06:00 FTA Antalyaspor - A. Demirspor

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Denizlispor - Beşiktaş

10:45 1. Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Ç. Rizespor - Fenerbahçe

14:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

15:00 Y. Kayserispor - Trabzonspor

15:30 Ankaragücü - M. Başakşehir

16:00 Trabzonspor - Gaziantep Fk

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Beinspired

20:00 Süper Hikayem

21:00 Santra

22:30 Süper Lig Değerlendirme

23:00 İstatistik Bankası

23:30 Süper Lig Haftası

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Kaynak: InterSinema.com

Kayserispor, Fenerbahçe, Beşiktaş, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 30 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 30 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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