30 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

30 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı

30.09.2022 06:43
30 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı

30 Eylül 2022 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:30 Şehirden Uzakta

02:20 Kasaba Doktoru

05:05 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:00 Alişan ile Hayata Gülümse

12:30 Şehirden Uzakta

13:15 Yeşil Deniz

15:55 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

23:45 3'te 3

YORUMLAR
500
Kaynak: InterSinema.com

Kasaba Doktoru, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 30 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

Son Dakika
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon hakkında konuştu: Enflasyon oranımız nispeten yüksek
12:27 Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Alioski'den iddialı sözler: Takım arkadaşlarıma güveniyorum
12:14 Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! 3 yıldız futbolcu sahaya çıkamayacak
12:12 Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı 2 Ekim'de hizmete açılıyor
12:01 Şarkıcı Teoman, evlilik defterini kapattı: Artık tembellik kariyeri yapıyorum
11:46 Rusya'dan kan donduran görüntü! Ukrayna'da savaşmak istemeyen genç, balyozla kolunu kırdırttı
11:40 Kendisini şifacı olarak tanıtan 69 yaşındaki adam, zihinsel engelli kızı taciz ederken görüntülendi!
11:43 Yunanistan'da vatandaşa soruldu, Türk halkı dost mu, düşman mı? Çıkan sonuç herkesi ters köşe yaptı
11:41 İlk temel 25 Ekim'de atılıyor! Bakanlık, sosyal konut projesinden ilk görüntüleri paylaştı
11:36 Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan için Barcelona iddiası gündeme geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 12:50:04. #1.12#
SON DAKİKA: 30 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement