30 Eylül Çarşamba DHA Spor Gündemi

TRABZONSPORBordo-mavili takımda, Gaziantep FK ile oynanacak maç için çalışmalar sürecek.

11.30 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Fatih 'te Derviş Ali Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin temel atma törenine katılacak.

Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu