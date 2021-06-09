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30 Eylül'e kadar devreye girecek! Gıda enflasyonunu kontrol altına almak için yeni sistem geliyor - Son Dakika

30 Eylül'e kadar devreye girecek! Gıda enflasyonunu kontrol altına almak için yeni sistem geliyor

09.06.2021 10:09

Merkez Bankası koordinasyonunda, gıda enflasyonunu kontrol altına almak adına Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜİK işbirliğiyle Erken Uyarı Sistemi 30 Eylül'e kadar devreye girecek.

Ekonomi reform paketinin önemli başlıklarından birini oluşturan enflasyonla mücadelede bu yıl önemli tedbirler devreye giriyor. Merkez Bankası koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜİK işbirliğiyle Erken Uyarı Sistemi 30 Eylül'e kadar hayata geçirilecek.

GÜÇLÜ BİR YAPI KURULUYOR

Sistem için Tarım Bakanlığı'nın sahip olduğu tarımsal üretimi izleme amaçlı kurulan teknolojik imkânlar, Ticaret Bakanlığı'nın dış ticaret tedbir seti, arz zinciri izleme ve iç piyasa uzmanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi enstrümanları, Merkez Bankası'nın fiyat izleme uzmanlığı ile güçlü bir yapı kuruluyor.

BU YIL DEVREDE

Sabah'ta yer alan habere göre; iklim, afet ve ürün ekim davranışlarındaki değişimlerin etkisini azaltmak için kurulacak sistemin birinci ayağını arz sistemi oluşturacak. Arz izleme sistemiyle tohumdan hasat dönemine kadarki süreçte sıcaklık, yağış, don, hastalık gibi riskleri tüm bölgelerde anlık olarak tespit ederek arz eksiklikleri ürün bazında tespit edilecek. Kalıcı arz eksikliklerine yönelik tedbirlerin geliştirilmesi sağlanacak. Sistem, arz eksikliklerini gidermeye yönelik önlemlerin geliştirilmesine katkı sunacak. Tarımsal üretim, fiyatların izlenmesine yönelik veriler kullanılarak ihtiyaç halinde dış ticaret ve vergide tedbirler tespit edilecek.

30 Eylül'e kadar devreye girecek! Gıda enflasyonunu kontrol altına almak için yeni sistem geliyor

Merkez Bankası, Ticaret, Maliye, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 30 Eylül'e kadar devreye girecek! Gıda enflasyonunu kontrol altına almak için yeni sistem geliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Emekli Tahminci: Adamlar hergun zam yapiyorlar incitneden hemde bu zamlar enflasyona yansimiyor hersey 5 kati oldu enekli,nemurun zammi o yildan beri ancak 2 kati oldu,alim gücü düştü bitti, Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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