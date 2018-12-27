30 Golün 12'sinde Savunma Katkısı
2 saat önce
Galatasaray'ın defans oyuncuları, Süper Lig'in ilk yarısında takımın attığı 30 golün 12'sine katkı verdi.
Galatasaray
'ın defans oyuncuları, Süper Lig'in ilk yarısında takımın attığı 30 golün 12'sine katkı verdi. Sarı-kırmızılı savunmacılar 5 gol atarken, 7 de asist yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray; rakip fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde ise 21 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılıların attığı bu 30 golde defansın katkısı da büyük oldu. Atılan 30 golün 5'inde defansın imzası bulunurken, savunmadaki isimler 7 golde de asist yaptı. Defanstan hücuma en büyük katkıyı ise milli futbolcu Serdar Aziz
verdi. Serdar 2 kez gol sevinci yaşarken, 1 de gol pası verdi. Ozan Kabak
ile Ahmet Çalık
ise hücumda istatistik üretemedi. Galatasaray defansının ilk yarıda hücuma verdiği katkılar şöyle:
"Serdar Aziz: 2 gol, 1 asist Ömer Bayram
: 1 gol, 2 asist Maicon
: 1 gol, 1 asist Linnes: 1 gol Mariano: 2 asist Nagatomo: 1 asist"
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:06 Kaynak: İHA
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