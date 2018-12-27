Son Dakika Haberleri: 30 Golün 12'sinde Savunma Katkısı

30 Golün 12'sinde Savunma Katkısı

2 saat önce

Galatasaray'ın defans oyuncuları, Süper Lig'in ilk yarısında takımın attığı 30 golün 12'sine katkı verdi.

30 Golün 12'sinde Savunma Katkısı, System.String[]
Galatasaray'ın defans oyuncuları, Süper Lig'in ilk yarısında takımın attığı 30 golün 12'sine katkı verdi. Sarı-kırmızılı savunmacılar 5 gol atarken, 7 de asist yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray; rakip fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde ise 21 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılıların attığı bu 30 golde defansın katkısı da büyük oldu. Atılan 30 golün 5'inde defansın imzası bulunurken, savunmadaki isimler 7 golde de asist yaptı. Defanstan hücuma en büyük katkıyı ise milli futbolcu Serdar Aziz verdi. Serdar 2 kez gol sevinci yaşarken, 1 de gol pası verdi. Ozan Kabak ile Ahmet Çalık ise hücumda istatistik üretemedi. Galatasaray defansının ilk yarıda hücuma verdiği katkılar şöyle:

"Serdar Aziz: 2 gol, 1 asist Ömer Bayram: 1 gol, 2 asist Maicon: 1 gol, 1 asist Linnes: 1 gol Mariano: 2 asist Nagatomo: 1 asist"

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:06 Kaynak: İHA

Serdar Aziz, Galatasaray, Spor
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