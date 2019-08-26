Son Dakika Haberleri: 30 gün kapalı kalacak yol havadan görüntülendi
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30 gün kapalı kalacak yol havadan görüntülendi

34 dakika önce

Eminönü-Alibeyköy Tramvay altyapı deplase (taşıma) çalışması sebebiyle Atatürk Caddesi ile Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 30 gün süreyle trafiğe kapalı kalacak.

30 gün kapalı kalacak yol havadan görüntülendi, System.String[]


Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - Eminönü-Alibeyköy Tramvay altyapı deplase (taşıma) çalışması sebebiyle Atatürk Caddesi ile Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 30 gün süreyle trafiğe kapalı kalacak. Kapanan yol havadan görüntülendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı için altyapı deplasesi kapsamında Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı'nın bugünden itibaren 30 gün süreyle trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapatılan yol havadan görüntülendi. Kapatılan yollar nedeniyle sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

Atatürk Caddesi, Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:27 Kaynak: DHA
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