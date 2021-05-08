30 gün yol yürüyen göçerler yaylaya ulaştı - Son Dakika

30 gün yol yürüyen göçerler yaylaya ulaştı

Şırnak yaylalarında huzur ile birlikte silah sesleri yerlerini koyun kuzu melemelerine bıraktı

Huzur ile birlikte yaylalara göç başladı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yaylalarda 5 ay boyunca kalmak için 30 gün yol giden göçerler bu gün yaylaya ulaştı. Huzurun gelmesiyle beraber yaylalara akınlar başlarken, bir zamanlar silah seslerinin yankılandığı yaylalarda tesis edilen huzur ile birlikte artık kuzu ve koyun melemeleri duyuluyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasına gelmek için yola koyulan göçerler 30 gün sonra hayvanlarıyla beraber yaylaya giriş yaptı. Konumu itibariyle Şırnak, Van ve Hakkari üçgeninde bulunan 2 bin 450 rakımlı Faraşin yaylasında güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonrası kurulan askeri üs bölgesiyle bölge huzura kavuştu. Geniş vadileri olan bu yaylaya Mersin, Hatay, Siirt, Mardin, Batman gibi illerden gelen göçerler 30 gün önce bu yayla için yola koyuldu. 1 ayı tamamlayan sürüler bir bir yaylaya giriş yapıyor. 5 ay boyunca yaylada kalıp peynir, süt ve et üretiminin yanı sıra sanma ve ot biçmekle vakit geçirecek bölge halkı ve göçerler çadır açtı. Cizre'den gelen Reşit Yiğit adındaki bir göçer "5 gün önce geldim. Burada hayvancılıkla uğraşıyorum. Burası çok güzel bir yer. Millet yavaş yavaş geliyor. Bu yayla çok güzel bir yayla" dedi.

Mehdi Sadıkoğlu isimli vatandaş ise 30 gün boyunca yol yürüyen göçerlerin yaylaya ulaştığını söyledi. Sadıkoğlu, "Her yıl olduğu gibi bu yılda göçerler gelmeye başladı. 30 gün yol yürüyüp yaylaya geliyorlar. 5 ay boyunca burada kalıp hayvanlarını besleyecekler. Bizde bayramdan sonra yaylaya çıkacağız" diye konuştu.

Şırnak yaylalarında artık huzur var

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının yanı sıra Kuzey Irak sınırına sıfır noktada bulunan Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yaylalar bir zamanlar teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullanıyordu. Ancak başlatılan sınır ötesi operasyon sayesinde son yıllarda dağlar ve yaylalar huzura kavuştu. Ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sunan hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri bölgede terörün izi silinince artmaya başladı.