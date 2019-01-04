30 Haneli Mahalleye Dev Jeneratör
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle elektrikleri kesilen bölgelere Akedaş Dağıtım AŞ tarafından jeneratörlerle enerji veriliyor.
Kahramanmaraş
'ta kar yağışı nedeniyle elektrikleri kesilen bölgelere Akedaş Dağıtım AŞ tarafından jeneratörlerle enerji veriliyor. Göksun
ilçesinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı, enerji nakil hatlarında kopmalara neden oldu. Bölgeye düşen kar yağışı nedeniyle elektrik nakil hatları koparken, elektrik tellerinin buz tutması sonucu ağırlığa dayanamayan direkler de devrildi. Kar
kalınlığının bir metreye yaklaştığı ormanlık alanlarda iletim nakil hatlarının onarımı oldukça zorlaştı.
Oluşan arızalar nedeniyle bir kaç gündür elektrik verilemeyen Soğukpınar
Mahallesi'nde çalışma yürüten Akedaş Dağıtım A.Ş. ekipleri hatları onararak, 30 haneli mahalleye jeneratörle enerji sağladı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:12 Kaynak: İHA
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