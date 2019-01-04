Son Dakika Haberleri: 30 Haneli Mahalleye Dev Jeneratör

30 Haneli Mahalleye Dev Jeneratör

54 dakika önce

30 haneli mahalleye dev jeneratör Kahramanmaraş'ta nakil hatları onarılamayan bölgelere Akedaş Dağıtım AŞ tarafından jeneratörlerle enerji veriliyorKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle elektrikleri kesilen bölgelere Akedaş Dağıtım AŞ tarafından jeneratörlerle enerji veriliyor.

30 haneli mahalleye dev jeneratör
Kahramanmaraş'ta nakil hatları onarılamayan bölgelere Akedaş Dağıtım AŞ tarafından jeneratörlerle enerji veriliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle elektrikleri kesilen bölgelere Akedaş Dağıtım AŞ tarafından jeneratörlerle enerji veriliyor.
Göksun ilçesinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı, enerji nakil hatlarında kopmalara neden oldu. Bölgeye düşen kar yağışı nedeniyle elektrik nakil hatları koparken, elektrik tellerinin buz tutması sonucu ağırlığa dayanamayan direkler de devrildi.
Kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı ormanlık alanlarda iletim nakil hatlarının onarımı oldukça zorlaştı.
Oluşan arızalar nedeniyle bir kaç gündür elektrik verilemeyen Soğukpınar Mahallesi'nde çalışma yürüten Akedaş Dağıtım A.Ş. ekipleri hatları onararak, 30 haneli mahalleye jeneratörle enerji sağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:37 Kaynak: İHA

Kar, 3. Sayfa
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