30 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 beIN Manşet
01:00 Taraftar
01:30 Maç Saati
02:00 Süper Lig Maç Özetleri
02:45 Süper Lig Maç Sonu
03:15 Süper Lig Maç Sonu
03:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
04:00 beIN Manşet
05:45 Z Raporu
05:45 Maç Saati
06:00 beIN Manşet
06:15 Kısa Özet
06:45 Maç Saati
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:15 Maç Saati
08:15 Kısa Özet
08:30 Maç Saati
09:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
09:15 Maç Saati
09:30 Süper Lig Maç Sonu
10:00 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
10:15 Süper Lig Maç Özetleri
10:45 Z Raporu
11:00 Süper Lig Maç Sonu
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:15 Maç Saati
15:30 Süper Lig Maç Sonu
15:30 Maç Saati
16:00 Süper Lig Maç Sonu
17:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
18:00 beIN Manşet
19:00 Taraftar
19:00 Futbolun Şehirleri
20:00 beIN Manşet
20:00 Süper Lig Maç Önü
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
21:00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
21:00 Taraftar
21:45 Devre Arası
22:00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
22:00 beIN Teknik
22:00 Maç Saati
23:00 beIN Wellness
23:00 Süper Lig Maç Sonu
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri