30 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

30 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

30 Haziran 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Taraftar

01:30 Maç Saati

02:00 Süper Lig Maç Özetleri

02:45 Süper Lig Maç Sonu

03:15 Süper Lig Maç Sonu

03:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

04:00 beIN Manşet

05:45 Z Raporu

05:45 Maç Saati

06:00 beIN Manşet

06:15 Kısa Özet

06:45 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:15 Maç Saati

08:15 Kısa Özet

08:30 Maç Saati

09:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

09:15 Maç Saati

09:30 Süper Lig Maç Sonu

10:00 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

10:15 Süper Lig Maç Özetleri

10:45 Z Raporu

11:00 Süper Lig Maç Sonu

12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:15 Maç Saati

15:30 Süper Lig Maç Sonu

15:30 Maç Saati

16:00 Süper Lig Maç Sonu

17:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

18:00 beIN Manşet

19:00 Taraftar

19:00 Futbolun Şehirleri

20:00 beIN Manşet

20:00 Süper Lig Maç Önü

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

21:00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

21:00 Taraftar

21:45 Devre Arası

22:00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

22:00 beIN Teknik

22:00 Maç Saati

23:00 beIN Wellness

23:00 Süper Lig Maç Sonu

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 30 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

00:33 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı 23:55 Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi 23:41 Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak 22:48 Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu 22:17 Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı 21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 16:47 Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor 16:22 Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak 15:13 Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü 14:47 Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı 14:05 Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile 2 yıllık sözleşme yeniledi 12:13 Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı 09:57 29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları 09:30 Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
00:32
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
23:54
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
23:27
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
23:25
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
23:11
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
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