30 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

30 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

30 Haziran 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Manşet 01:00 Taraftar 01:30 Maç Saati 02:00 Süper Lig Maç Özetleri 02:45 Süper Lig Maç Sonu 03:15 Süper Lig Maç Sonu 03:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 04:00 beIN Manşet 05:45 Z Raporu 05:45 Maç Saati 06:00 beIN Manşet 06:15 Kısa Özet 06:45 Maç Saati 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:15 Maç Saati 08:15 Kısa Özet 08:30 Maç Saati 09:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 09:15 Maç Saati 09:30 Süper Lig Maç Sonu 10:00 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 10:15 Süper Lig Maç Özetleri 10:45 Z Raporu 11:00 Süper Lig Maç Sonu 12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 12:00 Maç Saati 13:45 Maç Saati 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 14:15 Maç Saati 15:30 Süper Lig Maç Sonu 15:30 Maç Saati 16:00 Süper Lig Maç Sonu 17:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 18:00 beIN Manşet 19:00 Taraftar 19:00 Futbolun Şehirleri 20:00 beIN Manşet 20:00 Süper Lig Maç Önü 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 21:00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa 21:00 Taraftar 21:45 Devre Arası 22:00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa 22:00 beIN Teknik 22:00 Maç Saati 23:00 beIN Wellness 23:00 Süper Lig Maç Sonu 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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