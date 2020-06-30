30 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi
01:30 Badem Şekeri 3
01:45 Çalgı Çengi
02:45 Her Yerde Sen
03:15 Her Yerde Sen
05:00 Kadın
05:30 Aşk Yeniden
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Şevkat Yerimdar
16:15 Familya
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Bay Yanlış
20:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar
21:45 Anamız Var 2
23:45 Çalgı Çengi