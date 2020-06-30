30 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Çember: Şehrin Günahları
00:30 Görevimiz Tehlike 4
02:15 Parker
03:00 Yüksek Sosyete
03:45 Türk Müziği
04:50 Yüksek Sosyete
05:00 Güzel Köylü
07:00 İki Aile
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Görevimiz Tehlike 4
20:00 Dizi
20:00 Kanlı Nigar
21:45 Kanlı Nigar
22:45 Selfi
23:30 Çember: Kızımı Bulun