30 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

30 Haziran 2020 Star Yayın Akışı

30 Haziran 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Çember: Şehrin Günahları

00:30 Görevimiz Tehlike 4

02:15 Parker

03:00 Yüksek Sosyete

03:45 Türk Müziği

04:50 Yüksek Sosyete

05:00 Güzel Köylü

07:00 İki Aile

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Görevimiz Tehlike 4

20:00 Dizi

20:00 Kanlı Nigar

21:45 Kanlı Nigar

22:45 Selfi

23:30 Çember: Kızımı Bulun

Güzel Köylü, Star, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 30 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

00:33 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı 23:55 Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi 23:41 Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak 22:48 Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu 22:17 Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı 21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 16:47 Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor 16:22 Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak 15:13 Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü 14:47 Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı 14:05 Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile 2 yıllık sözleşme yeniledi 12:13 Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı 09:57 29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları 09:30 Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
00:32
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
23:54
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
23:27
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
23:25
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
23:11
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
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