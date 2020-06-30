30 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:00 Almanya Bundesliga Özetler
04:10 Newcastle United - Manchester City
04:20 Süper Lig Özetler
04:50 TFF 1. Lig Özetler
05:20 Takvim Yaprakları
05:25 Efsanelerin İzinde
05:30 Teknik Analiz
05:50 Süper Lig Özetler
06:20 TFF 1. Lig Özetler
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 TFF 1. Lig Özetler
07:00 Stadyum
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Borussia Dortmund - Hoffenheim
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
09:55 Spor Kitaplığı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:10 Süper Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
14:00 Gündem Futbol
15:00 La Liga Özetler
15:45 Borussia Dortmund - Hoffenheim
16:00 Spor Bülteni
16:30 Norwich - Manchester United
17:00 Almanya Bundesliga Özetler
17:00 Bundesliga
17:20 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol
17:30 İtalya Kupası Magazin
17:45 TFF 1. Lig Goller
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:30 Leicester City - Chelsea
20:00 Hedef Süper Lig
21:15 Süper Lig Goller
21:30 Aktüel Futbol
21:30 Leicester City - Chelsea
21:45 La Liga Özetler
22:30 Stadyum
23:30 Spor Artı