30 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

30 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

30 Haziran 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

04:00 Almanya Bundesliga Özetler

04:10 Newcastle United - Manchester City

04:20 Süper Lig Özetler

04:50 TFF 1. Lig Özetler

05:20 Takvim Yaprakları

05:25 Efsanelerin İzinde

05:30 Teknik Analiz

05:50 Süper Lig Özetler

06:20 TFF 1. Lig Özetler

06:50 Spor Kitaplığı

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 TFF 1. Lig Özetler

07:00 Stadyum

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:45 Borussia Dortmund - Hoffenheim

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

09:55 Spor Kitaplığı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:10 Süper Lig Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 TBMM-TV

14:00 Gündem Futbol

15:00 La Liga Özetler

15:45 Borussia Dortmund - Hoffenheim

16:00 Spor Bülteni

16:30 Norwich - Manchester United

17:00 Almanya Bundesliga Özetler

17:00 Bundesliga

17:20 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol

17:30 İtalya Kupası Magazin

17:45 TFF 1. Lig Goller

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

19:30 Leicester City - Chelsea

20:00 Hedef Süper Lig

21:15 Süper Lig Goller

21:30 Aktüel Futbol

21:30 Leicester City - Chelsea

21:45 La Liga Özetler

22:30 Stadyum

23:30 Spor Artı

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 30 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

00:33 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı 23:55 Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi 23:41 Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak 22:48 Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu 22:17 Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı 21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 16:47 Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor 16:22 Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak 15:13 Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü 14:47 Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı 14:05 Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile 2 yıllık sözleşme yeniledi 12:13 Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı 09:57 29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları 09:30 Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
00:32
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
23:54
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
23:27
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
23:25
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
23:11
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
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