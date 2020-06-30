30 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Payitaht Abdülhamid
02:00 52 Hafta
02:25 Elimi Bırakma
02:50 Zaman Matinesi
03:40 Diriliş Ertuğrul
05:00 Ferhunde Hanım ve Kızları
06:05 Sağlıklı Mutfak
07:05 Aslan Ailem
10:10 Tozkoparan
11:45 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:00 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:55 Elimi Bırakma
13:10 Elimi Bırakma
16:15 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yedi Numara
20:00 Shrek
21:50 3'te 3 Tarih
22:30 Tarihin Arka Odası