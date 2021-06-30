Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Kalp Yarası
03:00 Akıncı
05:00 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Kuruluş Osman
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 5
21:55 Kalp Yarası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Haziran 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika