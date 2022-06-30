Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:45 Gönül Dağı
05:30 Hapishanedeki Çiçek
08:30 Tozkoparan
11:20 Bir Aş Hikayesi
11:50 Masumlar Apartmanı
15:40 Gönül Dağı
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Seni Kalbime Sakladım
Son Dakika › TV › 30 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika