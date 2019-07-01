30 Haziran'da sona eren İmar Barışı 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.
37 dakika önce
30 Haziran'da sona eren İmar Barışı 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:06 Kaynak: İHA
30 Haziran'da sona eren İmar Barışı 31 Aralık
tarihine kadar uzatıldı. İmar Barışı'nda yapı kayıt belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırabilecek. - ANKARA
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