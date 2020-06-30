30 Haziran Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika

30 Haziran Salı DHA Spor Gündemi

GALATASARAYSarı-kırmızılılar günü izinli geçirecek.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar günü izinli geçirecek.

Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılar, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli takım, Göztepe karşılaşması için çalışmalarına start verecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililerde Galatasaray maçının hazırlıkları başlayacak.

TFF 1'İNCİ LİG

17.30 Keçiörengücü - Menemenspor

19.00 Adanaspor - Altınordu

20.00 Giresunspor - Bursaspor

PFDK SEVKLERİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

20.30 Mallorca - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 30 Haziran Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor
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Son Dakika

15:01 Tokat'ta cenaze ve nişan merasimi sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor 14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:48 Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü 14:41 3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:05 Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü 11:24 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı 10:18 Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık 23:26 Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı 22:48 Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu 20:57 Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Vincent Janssen de koronavirüse yakalandı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:17 İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı 19:27 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz 18:04 Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimi sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
15:00
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
14:48
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
14:47
3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu
14:41
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14:31
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