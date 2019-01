30. Hotel Equipment ve 26. Food Product Fuarına Doğru

Antalya Fuar ve Kongre Merkezi tarafından organize edilen ANFAŞ Hotel Equipment 30. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile ANFAŞ Food Product 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, eş zamanlı olarak kapılarını açacak.

Türkiye'nin en büyük hotel, restoran, cafe (HORECA) buluşması 30. ANFAŞ Hotel Equipment ve 26. ANFAŞ Food Product'a geri sayım başladı. 16-19 Ocak tarihleri arasında eş zamanlı olarak kapılarını açacak fuarların tanıtım toplantısında paydaşlardan tam destek geldi. Toplantıda fuarlar hakkında bilgi veren ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, toplamda 432 katılımcıyı, yurt içinde 81 ilden, yurt dışında 36 ülkeden 50 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ile buluşturarak 45 milyon dolarlık ticaret hacmi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.



"İş potansiyeli ikiye katlanacak"



ANFAŞ ekibi olarak kendi alanlarında Türkiye'nin markası olan iki fuarı başarılı bir şekilde açmaya hazırlandıklarını vurgulayan Bıdı, "Geçtiğimiz yıl sektörün talebi doğrultusunda ilk defa eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz fuarlarımızı bu yıl da tek çatı altında gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 40 bin metrekarelik kapalı alanımızın tamamında açacağımız 30. Hotel Equipment ve 26. Food Product fuarları, bugün Türkiye'nin en büyük HORECA buluşması olma özelliği taşımaktadır. Fuarlarımız sayesinde konaklama, ağırlama, gıda ve içecek sektörünün tüm paydaşları, tek çatı altında buluşarak iş potansiyelini ikiye katlama fırsatı yakalayacak" diye konuştu.



"432 firma 3 bin 500 markasını tanıtacak"



2018 yılında dolar kurlarındaki dalgalanmalara ve firmaların yaşamış olduğu finansal sıkıntılara rağmen, turizmde yaşanan rekor artışın fuarlara olan ilgiyi arttırdığına dikkat çeken Ali Bıdı, "Bu yıl turizmde rekorlara ev sahipliği yaptığımız bir yıl oldu. 2019 turizminin temellerinin atılacağı fuarlarımıza katılımcı firmalardan yoğun bir ilgi gördük. Fuarlarımızda sektörde kendini kanıtlamış, ihracatta önemli başarılara imza atmış otel ekipmanları ve gıda sektörünün önde gelen firmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Bu yıl, iki fuarımızda toplam 432 firma, 3 bin 500'ün üzerinde markasını sergileyecek. Yurt içi katılımcılarımızın yanı sıra bu yıl Amerika Birleşik Devletleri, Cezayir, Çin, Danimarka, Fas, Filistin, Hindistan, İsrail, İtalya, Lübnan, Nijerya, Suudi Arabistan, Ukrayna ve Ürdün'den olmak üzere toplam 14 ülkeden katılımcıyı, ziyaretçilerimizle bir araya getireceğiz" dedi.



"36 ülkeden, 45 milyon dolarlık gelir"



ANFAŞ ekibinin pazar çeşitlendirmesi açısından çalışmalar yaptığını belirten Bıdı, "Yurt dışı alım heyetlerimiz ve katılımcılarımız arasında düzenlenecek B2B görüşmelerinde toplam 45 milyon dolarlık bir ticaret hacmi bekliyoruz. Bu yıl Ticaret Bakanlığı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri (ABAİB), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), hedef ülkelerin ticaret odaları ve ticaret müşavirlikleri ve ANFAŞ'ın yurt dışı acenteleri aracılığıyla Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Cezayir, Çin, Fas, Filistin, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İran, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kosova, Libya, Lübnan, Lüksemburg, Makedonya, Mısır, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Sudan, Suriye, Tayvan, Ukrayna, Umman ve Ürdün olmak üzere 36 ülkeden binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ve alım heyetlerini katılımcılarımızla bir araya getiriyoruz" diye konuştu.



"İki fuarın ziyaretçi kitlesini tek çatı altında buluşturuyoruz"



Yurt dışı çalışmalarının yanı sıra yurt içi ziyaretçi çalışmaları hakkında konuşan Bıdı, "Eş zamanlı organizasyon sayesinde iki fuarın ziyaretçi kitlesini tek çatı altında buluşturuyoruz. Katılımcılarımız, ANFAŞ'ın ziyaretçi çalışmaları sonucu yurt içinde 81 ilden otel yatırımcıları, otel yöneticileri, satın alma müdürleri, spa merkezleri, iç mimarlar, müteahhitler, kamu yetkilileri, şef ve aşçılar, zincir market yetkilileri, kafe ve restoran sahipleri, gıda toptancıları, perakendeciler, öğretmen evleri, polis evleri, askeriye, resmi kurum ve sosyal tesis işletmeleriyle bir araya gelecek. Bu yıl yurt içi ve yurt dışından toplam 50 bin profesyonel ziyaretçiyi fuarımızda ağırlamayı hedefliyoruz" dedi.



"Dev bir ticaret platformu sunacağız"



Ali Bıdı, "2018 yılının ardından 200'e yakın turistik tesis, renovasyon kararı aldı. ANFAŞ olarak ülkemizin dört bir yanından satın alma kuruluşlarıyla önemli iş birlikteliklerine imza attık. Otel, restoran, hastane ve kamu kurumlarından misafir edeceğimiz satın alma müdürleri ve yöneticileri, otel ekipmanları ve gıda sektöründeki katılımcılarımızdan iş birliktelikleri gerçekleştirecek. Bu yıl, renovasyon yapacak otellerin satın alma müdürleri ve yöneticilerini fuarlarımızda ağırlayarak tüm ihtiyaçlarını karşılamaları için dev bir ticaret platformu sunacağız. Fuarlarımız, Türkiye turizminin renovasyonlarına yön vererek 2019'daki turizm gelirlerinde yeni rekorlara imza atılmasına imkan sağlayacaktır" şeklinde konuştu. Fuarda Türkiye'nin her yerinden satın alma platformlarının bir araya geleceğini dile getiren Ali Bıdı, ayrıca Türkiye'nin en yüksek katılımlı aşçı buluşmasının olacağını kaydetti.



"50 bin ziyaretçi"



Bıdı, alkol standının da fuarda yer alabileceğini işaret ederek, "Ruhsatımız var. Özel alkol bölümü yaptık, alkolle ilgili sorunumuz yok. Geçmişte mevzuattan kaynaklanan bir sorun olmuştu. Biz bu yıl izni aldık. Tüm alkol firmalarını fuarımıza bekliyoruz" diye konuştu.



Fuar alanının yüzde 85'inin dolduğunu kaydeden Bıdı, iki yıl içinde tüm alanı doldurup, dışarıya çadır kuracak pozisyona getirmeyi hedeflediğini bildirdi.



BAİB Başkanı Hakkı Bahar, turizm sektörünün bölge için çok önemli olduğunun altını çizerek, bu kapsamda 100 milyon doların üzerinde ihracat yaptıklarını kaydetti.



25 sektörünün tamamını 3 ilde temsil ettiklerini kaydeden Bahar, yeni kurdukları hizmet birliği üzerinden firmaların ihracat yapabilecekleri ortamı sağlayacaklarını kaydetti.



"2023 hedeflerini revize etmemiz gerekebilir"



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, fuarın geçmişinin eskilere dayandığını aktararak, bu fuarı ilk yaptıkları yıllarda ANFAŞ binasının bile olmadığını anımsattı.



Fuarın başarılı olacağına inandığını dile getiren Ayık, "Turizm olması gereken yola doğru yol alıyor. Arada iniş çıkışlar olabilir. Türkiye turizmdeki gücünü çok hızlı bir geri dönüşle ispat etti. 2008 yılında Antalya'da rekorlar kırdık. Ülkemizin 2023 hedefleri var. Bu hedefleri kısa süre içinde revize edeceğiz. 2023 yılında muhtemelen 60-70 milyon rakamına ulaşacak. Dünyanın en önemli destinasyonlarından biri olacak. Yan sanayilerin hepsi bu sektörle birlikte gelişecektir. Biz sektörlerdeki yerli ürünleri kullanmanın yanında ihraç eden konuma geldik. Bu tür organizasyonları tüm bileşenler adına sonuna kadar desteklemeliyiz. Buranın buluşma noktası olması gerekir" dedi.



İki fuarın ayrılması gerektiğinin altını çizen Ayık, "Bu sene tüm zorluklara rağmen bu fuar başarılı olacaktır. Bu mekanın ve organizasyonların desteklenmesi gerekir. Bu yapıldığı takdirde her iki haftada önemli fuar organizasyonları yapabiliriz" ifadelerine yer verdi.



Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege ise ANFAŞ'ın yanında olduklarını belirterek, "Sektördeki yerli ürünlerimizle her zaman gurur duyuyoruz. Fuarların kapasitesini arttırarak devam ettirmesini istiyoruz. Krizlerin yaşandığı dönemlerde bu fuarlar ekonomiye can veriyor" ifadelerine yer verdi.



Antalya Expo Center'da düzenlenen toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker, Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Antalya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Alaaddin Özyürek, TMMOB İçmimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kaymak, Antalya Sanayici İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Kan, AESOB Genel Sekreteri Mehmet Işıldağ, Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya Gastronomi Eğitimcileri Birliği Derneği Başkanı Mustafa Erol, Türkiye Otel Satınalma Yöneticileri Derneği Başkanı Bülent Bilgiç, Tüm Gastronomi Yöneticileri Derneği Başkanı Hamza Yalçın, TMMOB Antalya İçmimarlar Odası Başkanı İlker Biner, Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği Onursal Başkanı Hakan Yeni ve TUROYD Akdenız BYK Başkanı Halil Duru katıldı. - ANTALYA

