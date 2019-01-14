Son Dakika Haberleri: 30 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

30 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

1 saat önce

Geri ödeme listesine eklenen ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşuyor.

30 ilaç daha geri ödeme listesine alındı, System.String[]
Geri ödeme listesine eklenen ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşuyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:36 

KOAH, Ekonomi
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