30 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
1 saat önce
Geri ödeme listesine eklenen ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşuyor.
Geri ödeme listesine eklenen ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:36
SGK, 30 İlacı Daha Ödeme Listesine Aldı
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