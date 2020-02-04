30 ilçeden Başkan Yücel'e destek - Son Dakika
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30 ilçeden Başkan Yücel'e destek

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Kongresi öncesi, 30 ilçe başkanı mevcut CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e destek vereceklerini duyurdu.

30 ilçeden Başkan Yücel'e destek, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Kongresi öncesi, 30 ilçe başkanı mevcut CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e destek vereceklerini duyurdu.


CHP İzmir İl Kongresi, 8 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Kongre öncesi 30 ilçe başkanı mevcut CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e destek vereceklerini duyuran bir metin hazırladı. 30 ilçe başkanının imzasının yer aldığı ortak bildiriyi, CHP İzmir İl Başkanlığında CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın okudu. Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:


"Partimizin son seçimlerde İzmir'de elde ettiği başarı şüphesiz ki, Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin emeğiyle birlikte; genel merkez yönetiminin ve ilçe başkanlarının da uyumlu çalışabilmesiyle mümkün olmuştur. İzmir, bu zorlu süreçte oy oranını artırarak yükselen bir grafik çizmiştir. Süreci eksiksiz bir şekilde, doğru planlayarak yöneten, genel merkez ve ilçe başkanlarıyla eşgüdüm ve uyum içinde yürüten değerli CHP İzmir İl Başkanımız Deniz Yücel bu başarının baş aktörüdür. Seçim süreçleri dışında örgütü birleştiren ve bütünleştiren Deniz Yücel'in siyasette gençliği, enerjisi ve il başkanlığı sürecinde elde ettiği tecrübesiyle aynı uyum ve birliktelik duygusuyla partimize katkı sunmaya devam edeceğine inanıyoruz. Bu salonda bulunan ve İzmir'in tüm ilçelerini temsil eden ilçe başkanları olarak bizler, delegasyonlarımızla birlikte bir ve bütün olarak 8 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek CHP 37. Olağan İzmir İl Kongremizde, Deniz Yücel'i desteklediğimizi, bu onurlu yolda birlikte yürümekten mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyoruz. İzmir'den yaktığımız bu birliktelik meşalesinin kardeşlik türküleriyle birlikte Anadolu'nun dört bir yanına yayılacağına ve iktidar mücadelemize katkı sunacağına inanıyoruz." - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Yücel, İzmir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:17 Kaynak: İHA
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