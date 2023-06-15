30 ilde aranıyordu! Yakalandığı yer herkesi şaşırttı

Kayseri''de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 30 ilde aranan bir şahıs evindeki dolabın arkasında saklanmış halde yakalandı.

HIRSIZLIK VE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN YAKALAMA EMRİ İLE ARANIYORDU

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşyaya hırsızlık, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından Kayseri, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Mardin, Kütahya, Ordu, Batman, Giresun, Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Trabzon, Elazığ, Bursa, Tekirdağ, Mersin, Ağrı, Karaman, Sakarya, Konya, Şırnak, Çanakkale, Kırklareli, Adana, Aydın, Afyonkarahisar, Erzincan ve Diyarbakır olmak üzere 30 ilde 95 ayrı yakalama emri ile aranan H.Ç.''ye ulaşıldı.

DOLABIN ARKASINA SAKLANMIŞ

13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç., ikametinin yatak odası bölümünde dolabın arkasında saklanır vaziyette yakalandı. Dolap arkasında yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk gönderildi.