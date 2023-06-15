30 ilde aranıyordu! Yakalandığı yer herkesi şaşırttı - Son Dakika
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30 ilde aranıyordu! Yakalandığı yer herkesi şaşırttı

15.06.2023 16:38

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 30 ilde 95 ayrı yakalama emri bulunan bir şahıs evindeki dolabın arkasında saklanırken yakalandı. Hırsızlık ve çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. dolap arkasında yakalandı ve cezaevine sevk edildi.

Kayseri''de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 30 ilde aranan bir şahıs evindeki dolabın arkasında saklanmış halde yakalandı.

HIRSIZLIK VE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN YAKALAMA EMRİ İLE ARANIYORDU

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşyaya hırsızlık, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından Kayseri, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Mardin, Kütahya, Ordu, Batman, Giresun, Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Trabzon, Elazığ, Bursa, Tekirdağ, Mersin, Ağrı, Karaman, Sakarya, Konya, Şırnak, Çanakkale, Kırklareli, Adana, Aydın, Afyonkarahisar, Erzincan ve Diyarbakır olmak üzere 30 ilde 95 ayrı yakalama emri ile aranan H.Ç.''ye ulaşıldı.

DOLABIN ARKASINA SAKLANMIŞ

13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç., ikametinin yatak odası bölümünde dolabın arkasında saklanır vaziyette yakalandı. Dolap arkasında yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk gönderildi.

30 ilde aranan suç makinesi dolabın arkasından çıktı
Kaynak: İHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 ilde aranıyordu! Yakalandığı yer herkesi şaşırttı - Son Dakika


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