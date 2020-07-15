30 ilde 'FETÖ'nün sınavlara hazırlık evleri' operasyonu: 35 gözaltı - Son Dakika

30 ilde 'FETÖ'nün sınavlara hazırlık evleri' operasyonu: 35 gözaltı

ANKARA merkezli 30 ilde, FETÖ/PDY'nin KPSS ve diğer kamu sınavlarına 'hazırlık evleri'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 35 kişi gözaltına alındı.

ANKARA merkezli 30 ilde, FETÖ/PDY'nin KPSS ve diğer kamu sınavlarına 'hazırlık evleri'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 35 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin KPSS ve diğer kamu sınavlarına 'hazırlık evleri'ne yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Örgüte ait 'sınavlara hazırlık evleri'nde kaldıkları ve soruların sınav öncesi verildiği iddiasıyla Ankara merkezli 30 ildeki 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi. Düzenlenen operasyonda 35 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sürdürüldüğü belirtildi.

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Ankara, KPSS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:52 Kaynak: DHA

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