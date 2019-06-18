30 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 63 gözaltı kararı
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FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:56 Kaynak: İHA
FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt faaliyetlerine iştirak edenlerle ilgili soruşturmada 63 şahıs hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) personele mahrem imamlık yapma iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Konya merkezli 30 ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlattı. Operasyonun devam ettiği belirtildi.
(İHA)
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