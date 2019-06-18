Son Dakika Haberleri: 30 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 63 gözaltı kararı
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30 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 63 gözaltı kararı

51 dakika önce

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

30 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 63 gözaltı kararı, System.String[]
FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt faaliyetlerine iştirak edenlerle ilgili soruşturmada 63 şahıs hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) personele mahrem imamlık yapma iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 30 ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlattı. Operasyonun devam ettiği belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:56 Kaynak: İHA
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