30 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Süper Lig

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:15 Maç Saati

03:45 Maç Saati

04:15 Süper Lig

05:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

09:45 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Lig

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:30 Süper Lig

12:00 1. Lig

13:00 Maç Başlıyor

13:30 BB Erzurumspor - FTA Antalyaspor

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 BB Erzurumspor - FTA Antalyaspor

15:30 Maç Sonu

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Futbolun Şehirleri

17:00 beIN Manşet

17:00 beIN Teknik

17:00 Süper Lig

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

18:30 Süper Lig

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş

19:30 DG Sivasspor - Göztepe

19:45 Süper Lig

20:00 Fenerbahçe - Beşiktaş

20:15 Süper Lig

20:30 DG Sivasspor - Göztepe

21:00 Süper Lig

22:30 Süper Lig Maç Özetleri

23:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri

23:45 My Story

23:45 Taraftar