Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Süper Lig
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
02:15 Maç Saati
03:45 Maç Saati
04:15 Süper Lig
05:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
09:45 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Süper Lig
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:30 Süper Lig
12:00 1. Lig
13:00 Maç Başlıyor
13:30 BB Erzurumspor - FTA Antalyaspor
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 BB Erzurumspor - FTA Antalyaspor
15:30 Maç Sonu
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Futbolun Şehirleri
17:00 beIN Manşet
17:00 beIN Teknik
17:00 Süper Lig
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
18:30 Süper Lig
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş
19:30 DG Sivasspor - Göztepe
19:45 Süper Lig
20:00 Fenerbahçe - Beşiktaş
20:15 Süper Lig
20:30 DG Sivasspor - Göztepe
21:00 Süper Lig
22:30 Süper Lig Maç Özetleri
23:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri
23:45 My Story
23:45 Taraftar
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika