Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 beIN Teknik
01:30 Göztepe - Fenerbahçe
03:15 Haftanın Golleri
03:30 Gaziantep FK - İH Konyaspor
05:15 Haftanın Golleri
05:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
06:00 beIN Teknik
07:00 Yeni Gün
09:00 Göztepe - Fenerbahçe
10:45 Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:30 Galatasaray - Adanaspor
13:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
14:15 Haftanın Golleri
14:30 Konyaspor - Malatyaspor
15:00 A. Alanyaspor - DG Sivasspor
15:30 Fenerbahçe - Ç. Rizespor
16:00 V. Karagümrük - Trabzonspor
17:45 Haftanın Golleri
18:00 beIN Teknik
19:00 Taraftar
20:00 Sporun Mabetleri
20:30 Süper Lig Yolu
22:00 Final
23:30 İstatistik Bankası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika