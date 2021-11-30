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30 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

30 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı

30.11.2021 06:43
30 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı

30 Kasım 2021 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:35 Bizim Köyün Kızları

04:35 Seksenler

05:50 Şampiyon

09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:30 Tozkoparan İskender

11:45 Gönül Dağı

14:00 Bizim Köyün Kızları

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı

30 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı

Bizim Köyün Kızları, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 30 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika


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