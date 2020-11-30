30 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

İstanbul'da Karma Dövüş Sanatları Semineri düzenlendi

Namık Ekin: Büyüdükçe küçülmesini öğreniyor çocuklar

Marcus Aurelio: Türkiye , kısa zamanda çok iyi yerlere gelecekTürkiye MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık : Ülkemiz için çok güzel bir etkinlik Onur Ateş : Yaptığımız organizasyonlarla bu sporu daha da ileri taşımaya çalışıyoruz

Beşiktaş'ta tarihi galibiyetin sırrı inanç, disiplin ve organizasyonBüyük maçların teknik direktörü Sergen YalçınTaktik dehası üst düzeydeTarihi geceyi iki kere yaşayan sadece iki kişi varSÜPER LİG19.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe19.30 Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük

GALATASARAYSarı-kırmızılı takım günü izinli geçirecek.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayacak.GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

12.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yüksekova Belediye Spor Kadın Futbol Takımı ve teknik heyetini kabul edecek.