30 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika

30 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

30.11.2020 09:26
30 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

İstanbul'da Karma Dövüş Sanatları Semineri düzenlendiNamık Ekin: Büyüdükçe küçülmesini öğreniyor çocuklarMarcus Aurelio: Türkiye, kısa zamanda çok iyi yerlere gelecekTürkiye MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık: Ülkemiz için çok güzel bir etkinlikOnur Ateş: Yaptığımız organizasyonlarla bu sporu daha...

İstanbul'da Karma Dövüş Sanatları Semineri düzenlendi

Namık Ekin: Büyüdükçe küçülmesini öğreniyor çocuklar

Marcus Aurelio: Türkiye, kısa zamanda çok iyi yerlere gelecekTürkiye MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık: Ülkemiz için çok güzel bir etkinlik Onur Ateş: Yaptığımız organizasyonlarla bu sporu daha da ileri taşımaya çalışıyoruz

Beşiktaş'ta tarihi galibiyetin sırrı inanç, disiplin ve organizasyonBüyük maçların teknik direktörü Sergen YalçınTaktik dehası üst düzeydeTarihi geceyi iki kere yaşayan sadece iki kişi varSÜPER LİG19.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe19.30 Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük

GALATASARAYSarı-kırmızılı takım günü izinli geçirecek.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayacak.GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

12.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yüksekova Belediye Spor Kadın Futbol Takımı ve teknik heyetini kabul edecek.


Karma Dövüş Sanatları Federasyonu, Mehmet Aurelio, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 30 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor


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